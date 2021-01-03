Беременная Елена Перминова восхитила подписчиков нежными снимками
Фото: @lenaperminova / Instagram
Сегодня многодетная мамочка восхитила пользователей Сети превосходными кадрами. В своем блоге в Instagram она опубликовала красивые снимки. На них Елена позирует в розовом образе. На девушке телесный вязаный купальник, пудровая рубашка, объемные очки знаменитого люксового бренда и белая кожаная сумочка. Наряд дополнили золотые украшения.
Поклонники очарованы нежными кадрами знаменитой блондинки. «Лена, какая вы красивая!», «На это можно смотреть вечно — материнство!», «Уютная такая девчонка», «Прекрасная Елена», «Лена, вы просто невероятная и идеальная женщина!» — комментируют восторженные подписчики.
К слову, пара воспитывает троих детей — 11-летнего Никиту, 9-летнего Егора и 6-летнюю Арину. У бизнесмена также есть сын от первого брака с дочерью академика Владимира Соколова Натальей — 40-летний Евгений.
Фото и видео: @lenaperminova / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!