Беременная Елена Перминова восхитила подписчиков нежными снимками

Поклонники очарованы нежными кадрами знаменитой блондинки. «Лена, какая вы красивая!», «На это можно смотреть вечно — материнство!», «Уютная такая девчонка», «Прекрасная Елена», «Лена, вы просто невероятная и идеальная женщина!» — комментируют восторженные подписчики.

К слову, пара воспитывает троих детей — 11-летнего Никиту, 9-летнего Егора и 6-летнюю Арину. У бизнесмена также есть сын от первого брака с дочерью академика Владимира Соколова Натальей — 40-летний Евгений.