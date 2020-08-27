Юрист Гордон объяснила, зачем Костенко отсудила у Тарасова алименты на дочек

«В связи с тем, что именно я являюсь юристом семьи Тарасовых, и именно я решила получить судебный приказ на алименты другим детям - вынуждена защитить моих клиентов от очередной порции (критики) в их адрес. Особенно Анастасии Костенко и ее малышек. Кстати, один из первых моих уроков в юриспруденции: снижая когда-то алименты на моего сына, именно г-н Жорин принеес в суд решение о только что взысканных алиментах с него на другого ребенка). Не понимаю почему Сергей не пояснил "Стархиту", то, что это нормальная процедура при алиментных спорах и сам так делал... но ладно. Без заявленных требований на других детей суд просто, не видит наличие иных детей при принятии решения. А если не о нас с Жо (так вышло что мы снова по разные стороны в суде, то... Мне жаль, что бывшая жена Тарасова, Оксана не может смириться с тем, что появились еще детки и 1/4 от доходов больше не выйдет... Жизнь продолжается и надо наконец выходить на работу, строить жизнь, мы все проходим через это... Судьи в решениях по Тарасову неоднократно указывали на то, что не подтверждены финансовые запросы на других детей и мы вынуждены были провести эту процедуру, ибо да, Тарасов сейчас содержит троих детей, и да, 1/4 плюс еще мроты, это просто много. Надеюсь на то, что сливы через дружественные издания со стороны бывшей супруги закончатся. Мы готовы договариваться и дружить. Костенко имеет право бороться за права своих детей и все дети имеют право на равную помощь от отца», - написала она в своем блоге.