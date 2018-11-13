Дмитрий Тарасов предъявил претензии бывшей жене: «Не приобретала для дочери необходимые вещи, предметы гигиены, игрушки»

Конфликт Дмитрия и Оксаны Тарасовых набирает обороты. В ответ на иск, в котором бывшая жена потребовала у футболиста алименты в размере 15 миллионов рублей, отец девятилетней Ангелины подал свой иск, в котором указал на ненадлежащее исполнение бывшей женой материнских обязанностей.

Фраза о том, что мать «не приобретала для дочери необходимые вещи, предметы гигиены, игрушки» возмутила Оксану.