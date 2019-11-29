Юлия Снигирь впервые упомянула семерых детей Евгения Цыганова: «Рада, что у сына есть братья и сестры»
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Фото: Instagram
Поклонники 36-летней Юлии Снигирь и 40-летнего Евгения Цыганова уже несколько недель обсуждают их тайную свадьбу. Актеры совсем не рассказывают о личной жизни. Известно, что их отношения длятся больше трех лет, у них растет сын Федор.
Долгое время Юлия и Евгений жили в гражданском браке. А недавно перестали скрывать обручальные кольца. Но на вопросы о свадьбе по-прежнему реагируют болезненно. Это и неудивительно. Перед Юлией Евгений жил с актрисой Ириной Леоновой, которая родила любимому мужчине семерых детей.
Даже Федору Бондарчуку не удалось вывести Цыганова на чистую воду, когда беседовал с ним в своей программе «Кино в деталях». Заметив, что у него и Евгения одинаковые кольца, Федор сказал об этом. На что Цыганов спокойно отрезал: «Ничего не могу сказать».
Недавно Евгений и Юлия появились на премьере фильма «Успех», и у обоих на пальцах сверкали кольца.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Некоторое время после мужа гостьей программы Бондарчука стала и Юлия. Во время разговора Федор спросил: «Как семья?».
«Все обычно. Сын хорошо, но ничего не хочет делать — ни плавать, ни чем-то заниматься. Ему нужны только машинки. Он знает все модели и может узнать их даже во мраке. Это противный маленький человек, который качает права. Хорошо, что у сына есть старшие братья и сестры, которые могут поставить его на место», — рассказала актриса, впервые упомянув в разговоре семерых детей своего избранника.
Фото: Kinopoisk
Евгений Цыганов после расставания оставил Ирине Леоновой и детям квартиру. Актер помогает бывшей семье и общается с детьми. Иногда на его страничке в Instagram появляются фотографии со старшими наследниками, и Евгений шутит, что гуляет с ними по очереди, потому что за один раз все не помещаются в машину.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Kinopoisk.ru
Видео: Instagram
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