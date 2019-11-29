passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Юлия Снигирь впервые упомянула семерых детей Евгения Цыганова: «Рада, что у сына есть братья и сестры»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Снигирь

Фото: Instagram

Тема прошлых отношений актера болезненна для супругов.

Поклонники 36-летней Юлии Снигирь и 40-летнего Евгения Цыганова уже несколько недель обсуждают их тайную свадьбу. Актеры совсем не рассказывают о личной жизни. Известно, что их отношения длятся больше трех лет, у них растет сын Федор.

Долгое время Юлия и Евгений жили в гражданском браке. А недавно перестали скрывать обручальные кольца. Но на вопросы о свадьбе по-прежнему реагируют болезненно. Это и неудивительно. Перед Юлией Евгений жил с актрисой Ириной Леоновой, которая родила любимому мужчине семерых детей.

Даже Федору Бондарчуку не удалось вывести Цыганова на чистую воду, когда беседовал с ним в своей программе «Кино в деталях». Заметив, что у него и Евгения одинаковые кольца, Федор сказал об этом. На что Цыганов спокойно отрезал: «Ничего не могу сказать».

Недавно Евгений и Юлия появились на премьере фильма «Успех», и у обоих на пальцах сверкали кольца.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Некоторое время после мужа гостьей программы Бондарчука стала и Юлия. Во время разговора Федор спросил: «Как семья?».

«Все обычно. Сын хорошо, но ничего не хочет делать — ни плавать, ни чем-то заниматься. Ему нужны только машинки. Он знает все модели и может узнать их даже во мраке. Это противный маленький человек, который качает права. Хорошо, что у сына есть старшие братья и сестры, которые могут поставить его на место», — рассказала актриса, впервые упомянув в разговоре семерых детей своего избранника.

Ирина Леонова

Фото: Kinopoisk

Евгений Цыганов после расставания оставил Ирине Леоновой и детям квартиру. Актер помогает бывшей семье и общается с детьми. Иногда на его страничке в Instagram появляются фотографии со старшими наследниками, и Евгений шутит, что гуляет с ними по очереди, потому что за один раз все не помещаются в машину.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Kinopoisk.ru

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!