Юлия Снигирь впервые упомянула семерых детей Евгения Цыганова: «Рада, что у сына есть братья и сестры»

Долгое время Юлия и Евгений жили в гражданском браке. А недавно перестали скрывать обручальные кольца. Но на вопросы о свадьбе по-прежнему реагируют болезненно. Это и неудивительно. Перед Юлией Евгений жил с актрисой Ириной Леоновой, которая родила любимому мужчине семерых детей.

Даже Федору Бондарчуку не удалось вывести Цыганова на чистую воду, когда беседовал с ним в своей программе «Кино в деталях». Заметив, что у него и Евгения одинаковые кольца, Федор сказал об этом. На что Цыганов спокойно отрезал: «Ничего не могу сказать».

Недавно Евгений и Юлия появились на премьере фильма «Успех», и у обоих на пальцах сверкали кольца.