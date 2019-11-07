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Федор Бондарчук попытался рассекретить свадьбу Цыганова и Снигирь

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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Starface

Евгений Цыганов стал гостем нового выпуска шоу «Кино в деталях».

Три года назад актер ушел от супруги Ирины Леоновой, беременной седьмым ребенком, к актрисе Юлии Снигирь, впоследствии родившей ему сына. Актерская чета предпочитает не афишировать свои отношения, однако недавно светские сплетники заговорили о том, что Евгений и Юлия поженились. Масла в огонь подлил Федор Бондарчук, пригласивший Евгения Цыганова в шоу «Кино в деталях». Режиссер заметил, что они с гостем одинаково одеты: «Меня раздражает, что ты так же одет, как и я. И, потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя — потому что чуть пораньше». «Не могу ничего сказать», — парировал Евгений.

Напомним, 17 сентября этого года состоялось бракосочетание Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, поэтому, возможно, свадьба Цыганова и Снигирь состоялась летом. Поклонники пары уже обращали внимание на то самое кольцо на руке Евгения на фотографиях с кинопремьеры — актер поддержал возлюбленную на презентации ленты «Успех», в которой она сыграла главную роль.

Фото: Instagram, Starface, Globallookpress

Видео: YouTube/Телеканал Ю

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