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«С безупречной фигурой все идет»: Юлия Снигирь устроила битву элегантных образов в Instagram

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Юлия Снигирь показала, как выбирает наряды, опубликовав фото с примерки в своем Instagram. 36-летняя актриса предпочла игру родственных оттенков, сделав ставку на элегантность.

Снигирь подобрала два образа, взяв за основу нежные бежевые оттенки и более насыщенные кофейные. А мнение по поводу аутфитов решила узнать у фолловеров.

Первый look – лаконичное платье-миди шоколадного цвета, дополненное остромодным кожаным жакетом и замшевыми сапогами на блочном каблуке. Второй – все тот же жакет, но в сочетании с пышным приталенным платьем оттенка капучино. Завершили наряд стильные молочно-белые сапоги на каблуке. «Сборы. Срочный вопрос! 1 или 2?» – поинтересовалась актриса.

Поклонники активно выражали свою точку зрения. «С вашей красотой можно вообще ничего не выбирать – хоть в полиэтиленовом пакете ходить!», «Первый более строгий. На мой взгляд – второй. Но, конечно, смотря куда. Хотя таким красоткам с безупречной фигурой все идет», «Такая благородная гамма тонов», «Ты будешь хороша и в первом, и во втором», «Второй вариант делает ваш образ нежнее и игривее» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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