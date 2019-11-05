«С безупречной фигурой все идет»: Юлия Снигирь устроила битву элегантных образов в Instagram

Поклонники активно выражали свою точку зрения. «С вашей красотой можно вообще ничего не выбирать – хоть в полиэтиленовом пакете ходить!», «Первый более строгий. На мой взгляд – второй. Но, конечно, смотря куда. Хотя таким красоткам с безупречной фигурой все идет», «Такая благородная гамма тонов», «Ты будешь хороша и в первом, и во втором», «Второй вариант делает ваш образ нежнее и игривее» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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