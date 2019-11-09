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Юлия Снигирь резко ответила на слухи о свадьбе: «Если вам чего-то не рассказывают, это не значит, что от вас что-то скрывают»

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Слайд, который
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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Актриса устала от разговоров о своей личной жизни.

Вот уже почти две недели в Сети обсуждают свадьбу Евгения Цыганова и Юлии Снигирь. Сначала внимательные поклонники разглядели обручальное кольцо у актера, пришедшего поддержать супругу на премьере нового фильма. Затем Федор Бондарчук подлил масла в огонь в очередном выпуске своего шоу «Кино в деталях» с участием Евгения: «Меня раздражает, что ты также одет как и я. А потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое, как у тебя, потому что чуть пораньше». На днях Юлия стала гостьей «Вечернего Урганта», после выхода которого в эфир СМИ разразились статьями о ее обручальном кольце.

Актерская чета предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому в блоге Снигирь появился резкий ответ на возникшую шумиху. «Товарищи любопытствующие. Вас родители в детстве не учили, что неприлично совать нос в чужие дела? Если вам чего-то не рассказывают, это не значит, что от вас что-то скрывают. Просто живут своей жизнью, вот и всё. Товарищи переживающие, сердобольные, праведные. Будьте спокойны, у вас нет ни одного повода для переживания и вашего праведного гнева. Всё у всех - более, чем хорошо», — написала Юлия.

Напомним, о романе Евгения Цыганова и Юлии Снигирь заговорили четыре года назад. Актер оставил свою гражданскую супругу Ирину Леонову, беременную седьмым ребенком, ради молодой коллеги. В марте 2016 года Юлия родила сына Федора, ставшего для Евгения восьмым ребенком. Несмотря на скандальное расставание с первой женой, актер поддерживает теплые отношения с наследниками.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Starface, Globallookpress

Видео: YouTube

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