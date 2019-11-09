Юлия Снигирь резко ответила на слухи о свадьбе: «Если вам чего-то не рассказывают, это не значит, что от вас что-то скрывают»

Вот уже почти две недели в Сети обсуждают свадьбу Евгения Цыганова и Юлии Снигирь. Сначала внимательные поклонники разглядели обручальное кольцо у актера, пришедшего поддержать супругу на премьере нового фильма. Затем Федор Бондарчук подлил масла в огонь в очередном выпуске своего шоу «Кино в деталях» с участием Евгения: «Меня раздражает, что ты также одет как и я. А потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое, как у тебя, потому что чуть пораньше». На днях Юлия стала гостьей «Вечернего Урганта», после выхода которого в эфир СМИ разразились статьями о ее обручальном кольце.