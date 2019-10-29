Все-таки женаты? Цыганов поддержал Снигирь на премьере фильма «Успех» и перестал скрывать обручальное кольцо
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Картину зрителям представил сам режиссер, а также сыгравшие в ней главные роли Юлия Снигирь, Роман Курцын и Мария Лобанова. Первыми фильм оценили Мария Шалаева, Екатерина Андреева, Вячеслав Манучаров и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлию Снигирь на премьере поддержал ее гражданский супруг Евгений Цыганов. Актер позировал фотографа с кольцом на безымянном пальце, очень похожем на обручальное, чем спровоцировал слухи о том, что уже официально женат.
По сюжету комедии, Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не «отпускала» музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, чем привлекает внимание известного продюсера.
Фильм «Успех» выходит в прокат 7 ноября. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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