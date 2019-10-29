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Все-таки женаты? Цыганов поддержал Снигирь на премьере фильма «Успех» и перестал скрывать обручальное кольцо

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Москве состоялась премьера семейной комедии «Успех» режиссера Павла Руминова.

Картину зрителям представил сам режиссер, а также сыгравшие в ней главные роли Юлия Снигирь, Роман Курцын и Мария Лобанова. Первыми фильм оценили Мария Шалаева, Екатерина Андреева, Вячеслав Манучаров и многие другие.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлию Снигирь на премьере поддержал ее гражданский супруг Евгений Цыганов. Актер позировал фотографа с кольцом на безымянном пальце, очень похожем на обручальное, чем спровоцировал слухи о том, что уже официально женат.

По сюжету комедии, Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не «отпускала» музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, чем привлекает внимание известного продюсера.

Фильм «Успех» выходит в прокат 7 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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