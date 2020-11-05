Юлия Снигирь показала стильное черно-белое фото с подросшим сыном от Евгения Цыганова

Юлия и Евгений вместе уже несколько лет. О своей свадьбе они не сообщали, но в прошлом году поклонники заметили, что влюбленные стали носить обручальные кольца. Федор их единственный сын. У актера есть еще семеро детей от предыдущих отношений с актрисой Ириной Леоновой.

В недавнем интервью Снигирь рассказывала, что ей часто приходилось слышать упреки в свой адрес в том, что она разбила предыдущую семью мужа. «Я понимаю, почему так говорят, но это не так. Не надо делать из Ирины жертву, она самостоятельная самодостаточная женщина», — рассказывала актриса, добавляя, что они даже живут рядом, чтобы Цыганову было проще навещать детей и помогать с ними бывшей возлюбленной (женаты они не были).

К слову, в социальной сети Ирина Леонова однажды посвятила отцу своих детей трогательный пост. «Твоя помощь и участие в моей жизни неоценимы», — написала она.

Однако недавно стало известно, что актриса ищет няню. В пронзительном сообщении Ирина Леонова рассказала, что сама не управляется с детьми и хозяйством и ей срочно нужна помощь. «Это заговор нянь какой-то, все бегут», — написала она в блоге. Актриса и многодетная мать добавила, что по-прежнему будет сама решать все глобальные вопросы, связанные с семьей, но без помощи по хозяйству ей уже не обойтись.