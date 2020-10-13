Елизавета Боярская оценила образ Юлии Снигирь с нежным макияжем и открытым плечом: «Красота неземная»

«Как давно вы показывали грудь? На дворе октябрь — всемирный месяц борьбы с раком груди. Болезнь, которая отняла у меня бабушку. Болезнь, которую мы научились лечить, но ежегодно 627 тыс. женщин продолжает умирать от нее. Почему так?

Потому что мы очень заняты, чтобы уделить 45 минут в год и показаться маммологу. В 98% случаев рак молочной железы излечим. Но излечим он, только если обнаружен на ранней стадии. Чтобы как можно больше женщин не стали частью печальной статистики, Институт онкологии ЕМС @emc_medical_center и @nyzhnapomosh.ru объединились, чтобы напомнить всем о важности профилактики <...>, чтобы как можно больше людей не столкнулись с раком или вышли победителем из борьбы с ним. Запишитесь к маммологу. Берегите себя!» — написала Юлия в своем микроблоге.

Актриса собрала множество комплиментов и слова благодарности за активную позицию. «Неземная красота», — первой оценила образ Юлии Елизавета Боярская.

«Юлия вы превосходны! Очень правильные темы поднимаете! Спасибо!», «Красотка», «Безумно красивое и чувственное фото! Спасибо, что говорите о таком! Часто действительно не до того, да и не задумываемся просто, а когда вот так тормозят, понимаешь всю важность. Ну и к своему кумиру точно прислушаешься», «Икона, обожаю», «Божественно красива», — поделились эмоциями подписчики Юлии.

Ранее подписчики раскритиковали Юлию Снигирь за чрезмерную худобу, она появилась в студии Ивана Урганта в неудачном наряде.