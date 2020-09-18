Юлию Снигирь в дерзком платье-сетке раскритиковали за чрезмерную худобу

Фолловеров обеспокоила худоба Юлии: «Вы невероятно красивая, но зачем вы такая худая? Зачем вам эта худоба? Ешьте побольше и будете чуточку пышнее», «Платье на вешалке», «Платье неудачное. Оно велико и несуразно», «Юля как всегда красива, но платье самое неудачное из тех, что она надевала». Однако поклонники поторопились отразить атаку сетевых критиков комплиментами: «Платье потрясающее!», «Ненаглядная наша красота», «Глубокая и утонченная», «Такая хрупкая и невероятно красивая!» — пишут в комментариях.