Юлию Снигирь в дерзком платье-сетке раскритиковали за чрезмерную худобу
Фото: Instagram @yuliasnigir
Снигирь составила элегантный аутфит, облачившись в монохромный черный цвет с головы до ног. На ней — платье длины мидакси с пышной юбкой, акцентом на талии и лифом-бюстье. Градус соблазнительности и легкий бунтарский дух в образ привнес верх из крупной черной сетки. В рифму с нарядом — классические лодочки на высоких шпильках. Обрамили look минималистичные серьги-кольца и брутальные часы на запястье. Волосы звезды кино уложены на одну сторону, макияж сдержанный, с легкой дымкой на веках.
Фолловеров обеспокоила худоба Юлии: «Вы невероятно красивая, но зачем вы такая худая? Зачем вам эта худоба? Ешьте побольше и будете чуточку пышнее», «Платье на вешалке», «Платье неудачное. Оно велико и несуразно», «Юля как всегда красива, но платье самое неудачное из тех, что она надевала». Однако поклонники поторопились отразить атаку сетевых критиков комплиментами: «Платье потрясающее!», «Ненаглядная наша красота», «Глубокая и утонченная», «Такая хрупкая и невероятно красивая!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @yuliasnigir
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