Актриса Ирина Леонова ищет няню для семерых детей от Евгения Цыганова: «Мне очень нужна помощь»

Ирина справляется со всеми трудностями, свалившимися на нее по уходу за детьми. Но она не скрывает, что ей необходима помощь. «Да, я могу быть сильной, уверенной и самодостаточной. Люблю все делать сама. Обожаю убирать и готовить, мыть полы и посуду, гладить бесконечные горы белья, собирать новую мебель, двигать шкафы и диваны (в этом тоже есть момент творчества), делать с детьми уроки, читать им книжки, гулять и закупать в магазинах продукты и вещи. И уже, кажется, не жду помощи. Все бегут. Няни, помощницы последние пару месяцев даже не доходят. Какой-то заговор нянь!» — цитирует Ирину Леонову «СтарХит».

Актриса много работает и признается, что ей тяжело. «Мне очень-очень нужна помощь. Я по-прежнему буду по максимуму все делать сама: вставать в 6 утра, убирать и готовить, принимать решения, нести ответственность, разруливать ситуации. Но очень надеюсь найти человека, который будет моим тылом, моим покоем и благодарностью», — продолжила Ирина.

Напомним, Ирина заботится о трех дочерях и четырех сыновьях: 15-летней Полине, 14-летнем Никите, 11-летнем Андрее, 10-летней Софии, 9-летнем Александре, 6-летнем Георгии и 5-летней Вере.

Когда Евгений Цыганов ушел из первой семьи, все обвинения полетели в адрес его новой избранницы Юлии Снигирь. Ей даже писали письма с угрозами. Но в одном из интервью она рассказала, что бывшая семья ее мужа распалась до ее появления.