Снигирь - о причинах расставания Цыганова с беременной женой и своих отношениях с ней: «Мы живем рядом»

Скандал, который в свое время разразился вокруг Юлии Снигирь и Евгения Цыганова, забудется нескоро - ради отношений с коллегой многодетный актер оставил беременную седьмым ребенком жену. В новом выпуске шоу Ксении Собчак на YouTube Юлия откровенно рассказала о том, что чувствовала в то время, когда их с Евгением травили в Сети, и в каких отношениях находятся они сейчас с бывшей супругой мужа.

Снигирь уверена: причиной ухода Цыганова от жены была не она. «Все-таки там не совсем во мне причина, и это как бы все-таки их дело, там какая-то своя конструкция была и свой расклад. Не то, что я сидела и ждала, и вдруг он - "я пришел". Это не так, но я не имею права об этом рассказывать. <...> Когда эти решения принимались, меня не было в жизни этой семьи. Это было их общее решение. Да, в такой странный момент, не очень подходящий», - пояснила актриса.

Когда о ситуации узнала пресса, за парой установили слежку папарацци. За Юлией следили по пути в фитнес-клуб, в магазин, фотографировали исподтишка. И ей, и Евгению пришлось затаиться и на всякий случай нанять адвокатов.

«Мне было сложно это пережить. Но наверное помогало все-таки, и до сих пор понимание и знание того, как есть на самом деле. Просто я в какой-то момент поняла... не про желтую прессу - про них все понятно, они зарабатывают деньги, несчастные люди, мне жаль, что у них такая работа. У нас в стране огромное количество матерей-одиночек, которые воспитывают детей на 10 тысяч рублей в месяц. Мне страшно жалко людей, которые так живут. И когда женщины писали мне гадости, я понимала, что для нее это очень болезненная точка, раз она так реагирует - значит она либо боится потерять свою семью, либо у нее уже ее нет, этой семьи. Людям же не приходит в голову, что бывает по-другому, иначе, что бывают и другие конструкции», - размышляет она.