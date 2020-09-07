Снигирь - о причинах расставания Цыганова с беременной женой и своих отношениях с ней: «Мы живем рядом»
Фото: Instagram Юлии Снигирь
Скандал, который в свое время разразился вокруг Юлии Снигирь и Евгения Цыганова, забудется нескоро - ради отношений с коллегой многодетный актер оставил беременную седьмым ребенком жену. В новом выпуске шоу Ксении Собчак на YouTube Юлия откровенно рассказала о том, что чувствовала в то время, когда их с Евгением травили в Сети, и в каких отношениях находятся они сейчас с бывшей супругой мужа.
Снигирь уверена: причиной ухода Цыганова от жены была не она. «Все-таки там не совсем во мне причина, и это как бы все-таки их дело, там какая-то своя конструкция была и свой расклад. Не то, что я сидела и ждала, и вдруг он - "я пришел". Это не так, но я не имею права об этом рассказывать. <...> Когда эти решения принимались, меня не было в жизни этой семьи. Это было их общее решение. Да, в такой странный момент, не очень подходящий», - пояснила актриса.
Когда о ситуации узнала пресса, за парой установили слежку папарацци. За Юлией следили по пути в фитнес-клуб, в магазин, фотографировали исподтишка. И ей, и Евгению пришлось затаиться и на всякий случай нанять адвокатов.
«Мне было сложно это пережить. Но наверное помогало все-таки, и до сих пор понимание и знание того, как есть на самом деле. Просто я в какой-то момент поняла... не про желтую прессу - про них все понятно, они зарабатывают деньги, несчастные люди, мне жаль, что у них такая работа. У нас в стране огромное количество матерей-одиночек, которые воспитывают детей на 10 тысяч рублей в месяц. Мне страшно жалко людей, которые так живут. И когда женщины писали мне гадости, я понимала, что для нее это очень болезненная точка, раз она так реагирует - значит она либо боится потерять свою семью, либо у нее уже ее нет, этой семьи. Людям же не приходит в голову, что бывает по-другому, иначе, что бывают и другие конструкции», - размышляет она.
«Мне было неприятно и обидно, что люди говорили о Жене как об ужасном отце, ничего про него не зная, не понимая. Он очень ответственный человек, он обеспечивает семью. Его дети очень интеллигентные, мы дружим с Полей, старшей дочкой. Она даже пыталась первое время отвечать хейтерам в Instagram, я ей тогда сказала - "пожалуйста, не надо на них реагировать". Они живут рядом, в соседнем доме», - поделилась Юлия, которая, в свою очередь, родила Евгению сына.
Юлия Снигирь быстро нашла общий язык с детьми Евгения Цыганова, и несмотря на то, что она лично не общается с их матерью, Ириной Леоновой, она знает: у нее все хорошо.
«Я знаю, что Ирина - самодостаточный и сильный, взрослый, талантливый и красивый человек. Она живет жизнью, которой она хочет жить. И в общем она - не несчастная покинутая ужасная жертва», - поделилась актриса.
Причину, по которой она не общается с Леоновой, Снигирь не назвала.
Фото и видео: Instagram/@yuliasnigir
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!