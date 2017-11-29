35-летняя певица Юлия Проскурякова записала обращение к своим подписчикам.

Стиль жизни и внешность популярных людей часто подвергаются критике в Сети. Обновившей недавно образ Юлии Проскуряковой досталось особенно сильно: не все подписчики певицы и актрисы смогли оценить ее челку. Устав читать бестактные сообщения, супруга Игоря Николаева записала обращение к «экспертам».

«Если бы я слушала ваши советы, у меня бы не было ни семьи, ни ребенка, ни челки, — размышляет она. — А челка мне очень нравится». Она отметила, что именно уверенность в себе и отсутствие страха перед неизведанным позволили ей достичь желаемого в жизни.

Юлия успешно совмещает заботу о муже и дочери с карьерой. Этим летом она поступила в ГИТИС на заочное отделение. Не боится Проскурякова и надевать недорогую одежду на важные мероприятия — ведь главное как она выглядит, а вовсе не ценник.

А как относитесь к критике и непрошенным советам вы?

Фото: instagram