Тихая и естественная красота Юлии Проскуряковой не дает покоя тем, кто привык видеть глянцевый мир звезд с кричащими вызывающими образами и доведенными до совершенства картинками. Сегодня одна из популярных в определенных кругах фитнес-блогеров в свойственной ей манере высказалась о внешности певицы. «Старый муж старит. Игорю Николаеву -- 57 лет, его жене Юлии Проскуряковой -- 34, но выглядит она, как женщина на пороге климакса. И, вроде бы, всё ей доступно: пластические операции, уходы в лучших салонах, дорогая одежда. Бесполезно: жене старого мужа ничто не поможет сохранить молодость», — уверена дама.

Блогер уверена, что «стремительное старение» молодых спутниц возрастных мужчин связано с дефицитом радостей жизни и секса, связанного с уже слабым здоровьем одного из партнеров. Здесь можно поспорить: в одном из недавних интервью Юлия говорила, что супруг намного более вынослив, чем она, увлекается спортом, да и чувства юмора ему не занимать.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Май 19 2017 в 6:25 PDT

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Май 24 2017 в 9:59 PDT

В комментариях, как всегда, разразился спор. А как вы думаете? Влияет ли возраст партнера на внешность женщины? И почему, например, подруга Юлии, Полина Диброва, почти не меняется, даже став многодетной мамой?

Фото: starface.ru, instagram.com