Сегодня популярная певица Юлия Проскурякова побывала в гостях у Аллы Довлатовой на «Русском радио». Она откровенно ответила на вопросы ведущей — как о новой песне, так и о личной жизни.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Июн 6 2017 в 10:19 PDT

Певица призналась, что старается следить за здоровьем своего супруга, 57-летнего Игоря Николаева. Заботливая жена запрещает ему есть любимые сосиски и поощряет занятия спортом. «Мой муж любит играть в теннис. Даже после гастролей он отправляется на корт и играет по 2-3 часа, у него какая-то невероятная выносливость», — восхищается 34-летняя Юлия. Сама она выдерживает на корте не больше часа.

Много энергии у супругов отнимает и маленькая Вероничка, их дочь. «Она объединила две семьи, все вокруг нее крутится, бабушки звонят каждый день», — рассказывает молодая мама.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Апр 27 2017 в 4:56 PDT

Малышка уже говорит, первыми ее словами были «мама», «папа», «дядя», «тетя». А еще талантливый ребенок знает английский алфавит и пытается читать буквы — этому кроха научилась по мультфильмам, которые ставили ей родители.

Мама особенно отмечает музыкальный талант и вкус крохи. Когда певица была в положении, она пыталась ставить классическую музыку по совету акушера. Произведения Моцарта не понравились Вероничке: девочка пиналась. Ей больше пришлась по вкусу русская поп-музыка, особенно Колыбельная Ирины Дубцовой. Сейчас дочь Проскуряковой и Николаева пытается сама наигрывать мелодии, и, конечно, является ярой поклонницей творчества своих родителей.

Фото: instagram.com