Певица и молодая мама поделилась в Instagram результатами вступительных экзаменов

34-летняя певица Юлия Проскурякова успешно совмещает творческую деятельность с буднями молодой мамы. Фолловеры супруги Игоря Николаева очень удивились, увидев новую публикацию в блоге любимой артистки. «Это было совершенно невероятное событие в моей жизни... я решила поступить в ГИТИС на заочное отделение и .... у меня получилось🙏🏻😃 почти 9! экзаменов, сочинение (в 34 года😝😉) и устный экзамен по литературе ... мы всё прошли и выдержали и мы студенты ГитиСа 😍 ураааааааа🕺👯♂️ с @juliapilipovich главное теперь доучиться😆всё-таки 4,5 года... 🙈 и не подвести своих мастеров!!!» — подписала снимок Юлия.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Июл 21 2017 в 4:16 PDT

«Юлия Павловна, умничка Вы наша! Гордимся! Я уверена, что и доучитесь, и не подведёте!! Поздравляем!», «Молодец!! Лёгкой учёбы», «Юлечка, Поздравляю умница!!! Удачи От чистого сердца очень рада за вас!!!», «Поздравляем!!! Вы большая молодец! Успехов в учебе, интересных открытий и большой привет любимому институту», «Умничка, девочка! От всей души, поздравляю! Всё обязательно получится!», «Юленька, молодец, поздравляю! Желаю тебе удачи, у тебя обязательно получится! Очень рада за тебя!💖💖💖», — поздравили новоиспеченную студентку подписчики.

Напомним, Юлия Проскурякова — дипломированный юрист, в 2004 году окончила Уральскую государственную юридическую академию. Вместе с супругом — композитором и певцом Игорем Николаевым Юлия воспитывает дочь Веронику, которая родилась в 2015 году.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)