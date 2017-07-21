Юлия Проскурякова похвасталась поступлением в ГИТИС
34-летняя певица Юлия Проскурякова успешно совмещает творческую деятельность с буднями молодой мамы. Фолловеры супруги Игоря Николаева очень удивились, увидев новую публикацию в блоге любимой артистки. «Это было совершенно невероятное событие в моей жизни... я решила поступить в ГИТИС на заочное отделение и .... у меня получилось🙏🏻😃 почти 9! экзаменов, сочинение (в 34 года😝😉) и устный экзамен по литературе ... мы всё прошли и выдержали и мы студенты ГитиСа 😍 ураааааааа🕺👯♂️ с @juliapilipovich главное теперь доучиться😆всё-таки 4,5 года... 🙈 и не подвести своих мастеров!!!» — подписала снимок Юлия.
«Юлия Павловна, умничка Вы наша! Гордимся! Я уверена, что и доучитесь, и не подведёте!! Поздравляем!», «Молодец!! Лёгкой учёбы», «Юлечка, Поздравляю умница!!! Удачи От чистого сердца очень рада за вас!!!», «Поздравляем!!! Вы большая молодец! Успехов в учебе, интересных открытий и большой привет любимому институту», «Умничка, девочка! От всей души, поздравляю! Всё обязательно получится!», «Юленька, молодец, поздравляю! Желаю тебе удачи, у тебя обязательно получится! Очень рада за тебя!💖💖💖», — поздравили новоиспеченную студентку подписчики.
Напомним, Юлия Проскурякова — дипломированный юрист, в 2004 году окончила Уральскую государственную юридическую академию. Вместе с супругом — композитором и певцом Игорем Николаевым Юлия воспитывает дочь Веронику, которая родилась в 2015 году.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com