«Видок домашне-растрепанный»: Юлия Ковальчук устроила зажигательные танцы в пижаме

Поклонники оценили эффектный ролик артистки и ее точеную фигуру, отметив, что прессу можно только позавидовать. «Не плоский живот? Где??», «Да ты вообще скоро в дверь не будешь пролезать», «Юль, если это не плоский живот, я боюсь представить, как выглядит плоский», «Фигурка просто потрясная, пластичность шик», «Всем бы такой неплоский живот», «Живая, настоящая», «Отличный танец, роскошная Юля», «Очень красивое фигурка!», «Юля у вас шикарная фигура и отличная пластика», «Ничего себе не плоский) шикарна!!!», «У меня в 26 нет такого тела», «И это «неплоский живот»? Красивая, изящная и зажигательная».

Правда, нашлись и критики, отметившие, что Ковальчук выглядит слишком голой и двигается нелепо и вульгарно: «Выглядит ужасно неприлично», «Нескромно», «Что за стриптиз? Некрасиво», «Осталось только голой станцевать», «Ужас».

Отметим, что Юлия Ковальчук часто демонстрирует в Instagram свою стройную фигуру. А вот дочь Амелию, которую родила 12 октября 2017 года от супруга Алексея Чумакова, предпочитает не показывать.