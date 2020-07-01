«Фигурой в маму, ростом в папу»: в Сети обсуждают подросшую дочь Юлии Ковальчук

«Ух ты как здорово», «Какая прелесть. Юленька», «Какое оригинальное фото! А в сторис на фото видно ее пальчик», «Как Амелия выросла уже!!! Фигурой в маму, а ростом в папу!!! Да, доча — это великое счастье для родителей!!!», «Сколько уже лет вашей девочке??», — обсуждают фото подписчики.