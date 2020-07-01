«Фигурой в маму, ростом в папу»: в Сети обсуждают подросшую дочь Юлии Ковальчук
Певица Юлия Ковальчук поделилась необычной фотографией с дочкой.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков чутко оберегают личную жизнь от посторонних глаз. Они не показывают лицо своей дочери, но иногда делятся кадрами, по которым поклонники отслеживают как растет девочка.
«Ух ты как здорово», «Какая прелесть. Юленька», «Какое оригинальное фото! А в сторис на фото видно ее пальчик», «Как Амелия выросла уже!!! Фигурой в маму, а ростом в папу!!! Да, доча — это великое счастье для родителей!!!», «Сколько уже лет вашей девочке??», — обсуждают фото подписчики.
Фото и видео: Instagram/@juliakovalchuk
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