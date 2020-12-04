Ольга Бузова в элегантной шляпке с вуалью заступилась за «Дом-2»
Фото: www.instagram.com/buzova86/?hl=ru
Ольга Бузова не осталась в стороне от скандала, который возник вокруг телешоу «Дом-2».
Она жестко прокомментировала нападки на проект, которые ранее появились в блоге Настасьи Самбурской:
«Я не позволю гадить в моем ДОМЕ!
Мои хорошие, вы знаете, что проект, который я веду уже 16 лет, стал моим вторым Домом! И что я вижу и слышу, кому-то вновь нужен ХАЙП И ПИАР! ПОТОМУ ЧТО НИКТО БОЛЬШЕ НЕ ПЛАТИТ ХОРОШИЕ ГОНОРАРЫ, ВРЕМЯ СЛОЖНОЕ, и человек РЕШИЛ ВЫЛИТЬ ГРЯЗЬ ПРЯМО "нам под дверь"!
Сейчас непростое время, тяжелый год, люди болеют и умирают, отовсюду мы слышим негатив, и вместо того, чтобы делать добро, помогать, обратить внимание на нуждающихся в конце концов, — человек просто решил НАГАДИТЬ в прямом смысле этого слова! Если бы это касалось лично меня, я бы никогда не стала "мараться" в этих помоях! 💩 Но когда речь идет о МОИХ ЛЮДЯХ, и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его, — тут я молчать не буду!».
Заступилась Ольга и за коллег: «Бородина — мама двоих прекрасных детей, всю жизнь топит за семейные ценности, прекрасный друг и жена — ОНА ДНИЩЕ?! Ольга Орлова — имеет семью, сына, занимается благотворительностью, бежит на помощь всем в любое время дня и ночи — ДНИЩЕ?! Андрей Черкасов — семейный мужчина, у которого прекрасная жена и сын — тоже ДНИЩЕ?! Влад Кадони — молодой человек, которого все знают как отзывчивого доброго и конструктивного ведущего, готового всегда дать дельный совет — и он ДНИЩЕ?! И, наконец, я, девушка, которая никогда и никого не обижала, всегда стараюсь быть только на позитиве, искренне люблю МОИХ ЛЮДЕЙ, сама долго искала любовь, и сейчас, наконец, абсолютно счастлива! — "Днище»?!"».
Ольга также посоветовала Настасье Самбурской, от которой Бузова, по ее собственным словам, часто слышит гадости, сказать все в лицо, а не прятать глаза при встрече.
Началась история с того, что ведущая проекта Ксения Бородина раскритиковала сериал «Беспринципные». Ей жестко ответили звезды, которые приняли участие в сериале — среди них Настасья Самбурская.
«"Дом-2" — днище. Ведущие "Дом-2" — днище. Зрители "Дом-2" — днище, миллионы рублей днища, заработанных на днище, не показатель уровня интеллектуального превосходства, а я пиарюсь на днище», — пишет в своем блоге актриса. В ответ Бородина записала видео, в котором заявила, что всегда выступала за семейные ценности.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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