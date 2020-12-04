Ольга Бузова в элегантной шляпке с вуалью заступилась за «Дом-2»

Ольга Бузова не осталась в стороне от скандала, который возник вокруг телешоу «Дом-2».

Она жестко прокомментировала нападки на проект, которые ранее появились в блоге Настасьи Самбурской:

«Я не позволю гадить в моем ДОМЕ!

Мои хорошие, вы знаете, что проект, который я веду уже 16 лет, стал моим вторым Домом! И что я вижу и слышу, кому-то вновь нужен ХАЙП И ПИАР! ПОТОМУ ЧТО НИКТО БОЛЬШЕ НЕ ПЛАТИТ ХОРОШИЕ ГОНОРАРЫ, ВРЕМЯ СЛОЖНОЕ, и человек РЕШИЛ ВЫЛИТЬ ГРЯЗЬ ПРЯМО "нам под дверь"!

Сейчас непростое время, тяжелый год, люди болеют и умирают, отовсюду мы слышим негатив, и вместо того, чтобы делать добро, помогать, обратить внимание на нуждающихся в конце концов, — человек просто решил НАГАДИТЬ в прямом смысле этого слова! Если бы это касалось лично меня, я бы никогда не стала "мараться" в этих помоях! 💩 Но когда речь идет о МОИХ ЛЮДЯХ, и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его, — тут я молчать не буду!».

Заступилась Ольга и за коллег: «Бородина — мама двоих прекрасных детей, всю жизнь топит за семейные ценности, прекрасный друг и жена — ОНА ДНИЩЕ?! Ольга Орлова — имеет семью, сына, занимается благотворительностью, бежит на помощь всем в любое время дня и ночи — ДНИЩЕ?! Андрей Черкасов — семейный мужчина, у которого прекрасная жена и сын — тоже ДНИЩЕ?! Влад Кадони — молодой человек, которого все знают как отзывчивого доброго и конструктивного ведущего, готового всегда дать дельный совет — и он ДНИЩЕ?! И, наконец, я, девушка, которая никогда и никого не обижала, всегда стараюсь быть только на позитиве, искренне люблю МОИХ ЛЮДЕЙ, сама долго искала любовь, и сейчас, наконец, абсолютно счастлива! — "Днище»?!"».