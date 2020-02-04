Яну Рудковскую в стильном костюме от Dior сравнили с игрушкой: «Юбка как у холмогорской куколки»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Одни из подписчиков Яны Рудковской посчитали, что наряд выше всяких похвал, другие отметили, что не хватает самовара, а третьи сравнили наряд Рудковской с кукольным.
«Привет, любимый Питер и любимая "Астория". Узнаете, чей голос за кадром?», — подписала видео Яна Рудковская.
«Юбка, как у глиняных холмогорских куколок-игрушек», «Круто выглядите», «Ох, русская красавица», «Очень красивый наряд», «Класс! Самовара не хватает», «Очаровательная», «Модница-лапочка», — написали фолловеры в комментариях.
Недавно Яна Рудковская показывала, какой шикарный день рождения устраивала для своего сына Саши. В январе Рудковская с мужем Евгением Плющенко отметили годовщину знакомства. Также Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в том, что он мало платит спортсменам, выступающим в его ледовых шоу.
Фото и видео: Instagram
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