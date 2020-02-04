Яну Рудковскую в стильном костюме от Dior сравнили с игрушкой: «Юбка как у холмогорской куколки»

«Юбка, как у глиняных холмогорских куколок-игрушек», «Круто выглядите», «Ох, русская красавица», «Очень красивый наряд», «Класс! Самовара не хватает», «Очаровательная», «Модница-лапочка», — написали фолловеры в комментариях.

Недавно Яна Рудковская показывала, какой шикарный день рождения устраивала для своего сына Саши. В январе Рудковская с мужем Евгением Плющенко отметили годовщину знакомства. Также Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в том, что он мало платит спортсменам, выступающим в его ледовых шоу.