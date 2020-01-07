«На 7 небе от счастья»: Яна Рудковская показала, как устроить роскошный день рождения ребенка в отеле

Номер украшали профессионалы: они разместили каркас с легкими объектами-облаками, украсили все это гирляндами, кровать украсили декоративными объектами в виде снежков. «Искорками» были украшены и воздушные шары, которые создавали впечатление праздника.

«Как ярко! С днем рождения», «Как красиво», «Какие облака», «Как красиво сделали», «Яна вы умеете удивить», — обсуждают в комментариях.