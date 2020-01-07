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«На 7 небе от счастья»: Яна Рудковская показала, как устроить роскошный день рождения ребенка в отеле

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Плющенко

Фото: Instagram Саши Плющенко

Продюсер Яна Рудковская поделилась идеей для детского праздника.

Накануне, 6 января, Саша Плющенко отметил свой 7-й день рождения. Праздник застал семью в поездке, поэтому было решено отметить его в отеле. «Композиция называется "На 7 небе от счастья", смотреть до конца», — написала звездная мама.

Номер украшали профессионалы: они разместили каркас с легкими объектами-облаками, украсили все это гирляндами, кровать украсили декоративными объектами в виде снежков. «Искорками» были украшены и воздушные шары, которые создавали впечатление праздника.

«Как ярко! С днем рождения», «Как красиво», «Какие облака», «Как красиво сделали», «Яна вы умеете удивить», — обсуждают в комментариях.

Фото и видео: instagram

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