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Мимими дня: Саша Плющенко дал «взрослое» интервью о новом сезоне шоу «Яна Супер» и о любимых праздниках

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Плющенко

Фото: Instagram Саши Плющенко

Саша Плющенко очаровал фанатов своей логикой.

«Саня, ты супер», «Такой взрослый», «Такой серьезный и строгий», «Сразу видно кто там шеф», «Саша, красавчик», «Командир и начальник», «Правильный взгляд на жизнь, зачем Новый год ждать если он все равно придет», «Можно слушать бесконечно», «Вот мальчишечка!!! Любуюсь им всегда... особенно когда такого героя папа зацеловывает», «Так похож на папу», «А правда будет 2 сезон?», — обсуждают подписчики.

Реалити-шоу «Яна Супер», в котором участвуют члены семьи Яны Рудковской, выходит по субботам на телеканале «Супер». Поклонники юного фигуриста и его родителей с нетерпением ждут каждый выпуск. А вы смотрели выпуски этого шоу?

Фото и видео: instagram

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