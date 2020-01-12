Молодые и счастливые: Яна Рудковская и Евгений Плющенко отмечают годовщину со дня знакомства

12 января — знаковая дата для Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Именно в этот день тринадцать лет назад, в 2007 году, познакомились будущие супруги. В честь очередной годовщины продюсер поделилась в блоге архивными фотографиями и воспоминаниями: «12 января, каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 13 лет как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей @plushenkoofficial познакомились, Женя представлял на Фестивале «Русская Зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014, а Дима @bilanofficial выступал там, никто тогда не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры, и в наш долгосрочный творческий союз с Димой. На следущий год Дима с Женей выиграют Конкурс «Евровидение 2008» — единственные в русской истории, а Женя поучаствует ещё в 2 Олимпиадах и завоюет ещё 2 Олимпийские медали для России, тем самым став единственным фигуристом с 1932 года - обладателем 4 Олимпийских наград в 4 Олимпиадах (среди всех видов фигурного катания), и вторым спортсменом-фигуристом в мировой истории, после шведа Йиллиса Графстрема (Выигрывал с 1920-1932 год), разделяя с ним рекорд по количеству Олимпийских наград 💪🏻Вот так бывает... Эти фото сделаны после 15 минут нашего знакомства, некоторые публикуются впервые... ) 12 января 2007 года. P.S. Спасибо , что ты есть у меня, спасибо за роскошный подарок, и я хочу нам пожелать, чтобы наша мечта в этом году превратилась в реальность».