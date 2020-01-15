«Совсем мало платит Илья»: Рудковская обвинила Авербуха в скупости и обещала взыскать с него 5 млн рублей

«В принципе на этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких-либо договоренностей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек «Держи» на своем декабрьском шоу! — сказала Рудковская. — Скомунистил и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего! Вот это нехорошо, Илья, хоть вы и говорите СМИ, что я с вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу фигурного катания (продавая определенно больше вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве, и Санкт-Петербурге), музыкальный контент вы все-таки почему-то мой используете на своем юбилейном шоу».

Продюсер в своей жаркой тираде отметила, что не собирается прощать Авербуху его поступок. «Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей, увы... Мы больше месяца ждали от вас извинений, но оно так и не последовало! Вы человек, видимо, очень богатый, вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы в принципе не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!» — закончила Яна Рудковская.