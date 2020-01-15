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«Совсем мало платит Илья»: Рудковская обвинила Авербуха в скупости и обещала взыскать с него 5 млн рублей

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Илья Авербух не раскрыл, сколько у него зарабатывают спортсмены

Фото: Anatoly Lomokhov

В Сети разразилась настоящая буря среди звезд ледовых шоу.

Несколько дней назад СМИ опубликовали размеры гонораров фигуристок, которые участвуют в ледовых шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки. «Спорт Экспресс» сообщил, что Навка за каждый день выступлений в ее «Спящей красавице» платила Алине Загитовой порядка 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей). А Илья Авербух оценил старания Евгении Медведевой, по данным прессы, в 150 тысяч рублей.

Илья Авербух и Евгения Медведева

Пройти мимо такой темы не смогла Яна Рудковская, которая с мужем Евгением Плющенко строит империю ледовых шоу. В своем телеграм-канале «Голубь мира» Яна обвинила Илью Авербуха в скупости и в том, что он заставляет работать спортсменов на износ. Посредником в беседе стал автор телеграм-канала «Героиня Татлера». Кто ведет этот ресурс, неизвестно, но эта персона явно общается в звездных кругах.

«Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело... Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки! Мы более двух шоу день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они три шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» — написала Рудковская.

Автор «Героини Татлера» упрекнул Яну Рудковскую в том, что она тоже не спешит расставаться с деньгами. «Яна Рудковская поражается скупости Ильи Авербуха. А уж от нее никто копейки лишней не получит. Героиня подтверждает: когда Татьяна Навка ушла от Авербуха и сама стала продюсером своих шоу, вникла в процессы, она оказалась глубоко поражена тем, как сильно Илья на ней экономил», — последовало сообщение.

Илья Авербух и Татьяна Навка

Фото: Instagram

«Дорогая и любимая Героиня, про мою щедрость уже легенды слагают, полно вам! В «Золушке», которую я показала в этом году в Москве, было аж три олимпийских чемпиона. У Аделины Сотниковой и Юли Липницкой были кутюрные платья, в которых они катались (ткани доставляли прямиком из Парижа). Также мы с Евгением щедро малышек одариваем подарками и цветами. Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни, видимо, от этого и работают с нами не первый год», — не осталась в долгу Рудковская.

На канале «Героиня Татлера» появился ответ Авербуха: «Раскрывать суммы мы, безусловно, не будем, потому что это является коммерческой тайной, но Евгения, конечно, получает больше 150 тысяч рублей. Евгения исполнила главную роль в "Волшебнике страны ОЗ", работала по три спектакля в день. Сложно было бы достичь таких договоренностей, учитывая спрос на Медведеву и ее график. Она действующий спортсмен, и для нас удача, что нам удалось поработать на новогодних шоу с Евгенией».

Казалось бы, дискуссия подошла к концу, но Яна Рудковская обнаружила, что Илья Авербух без разрешения использовал в своем шоу песню ее подопечного Димы Билана. Под хит «Держи» в программе выступил спортсмен из Грузии Вахтанг Мурванидзе.

Вахтанг Мурванидзе катается под песню Димы Билана

«В принципе на этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких-либо договоренностей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек «Держи» на своем декабрьском шоу! — сказала Рудковская. — Скомунистил и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего! Вот это нехорошо, Илья, хоть вы и говорите СМИ, что я с вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу фигурного катания (продавая определенно больше вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве, и Санкт-Петербурге), музыкальный контент вы все-таки почему-то мой используете на своем юбилейном шоу».

Продюсер в своей жаркой тираде отметила, что не собирается прощать Авербуху его поступок. «Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей, увы... Мы больше месяца ждали от вас извинений, но оно так и не последовало! Вы человек, видимо, очень богатый, вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы в принципе не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!» — закончила Яна Рудковская.

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: Instagram, Первый канал

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