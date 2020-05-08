Яна Рудковская рассмешила фанатов пикантным видео с Евгением Плющенко

Находясь на добровольной самоизоляции, Яна Рудковская с мужем и сыном записывают забавные видеоролики. Известная блондинка успела побывать заводной куклой, заняться веселой «камасутрой» с мужем, устроить модное дефиле с сыном и показать волосатые ноги.

«У нас были разные челенжи, кто-то вдохновлялся нашими видео, чьими-то вдохновляемся мы, но такого на моей странице пока еще не было», — написала Рудковская под новым видеороликом с участием супруга.

«Здорово придумали», «Позитивные такие», «Интрига на уровне», «Интригующее начало, неожиданный финал», «Максимально неожиданный финал», «Эй, отложи свой глянец», «Яна, огонь», «Яна, секси хозяюшка», — обсуждают подписчики.