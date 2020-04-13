Яна Рудковская показала «свои» волосатые ноги, изменившиеся во время самоизоляции
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В своем Instagram Яна Рудковская опубликовала забавный ролик, в котором ее супруг Евгений Плющенко демонстрирует свои спортивные и... волосатые ноги так, как будто это ноги Яны.
Немного о моих ногах на карантине 😱😱😱🔥🔥🔥,
— подписала ролик Рудковская.
Подписчики оценили забавное видео. «Подняли настроение», «Прикольно», «Скоро все зарастём», «Яна перебор», «Ножки супер». «Ноги мирового стандарта», «Натуральность», — пишут они в комментариях. Ранее похожее видео у себя в Instagram опубликовала подопечная Яны Рудковской Юлианна Караулова.
«Ваш #fliptheswitchchallenge уже вчерашний день! Надоел. Мы с @andreycherniy сняли его еще до того, как это сделали все) Ищите в TikTok сто лет назад. А как вам такое?) Объявляю конкурс на лучший коммент! Оставлю его здесь (вместо этого текста) через 48 часов с указанием аккаунта автора. Погнали! Лайкате самые классные и смешные варианты, чтоб я их увидела)», — написала она.
Фото: Instagram
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