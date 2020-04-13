Яна Рудковская показала «свои» волосатые ноги, изменившиеся во время самоизоляции

«Ваш #fliptheswitchchallenge уже вчерашний день! Надоел. Мы с @andreycherniy сняли его еще до того, как это сделали все) Ищите в TikTok сто лет назад. А как вам такое?) Объявляю конкурс на лучший коммент! Оставлю его здесь (вместо этого текста) через 48 часов с указанием аккаунта автора. Погнали! Лайкате самые классные и смешные варианты, чтоб я их увидела)», — написала она.