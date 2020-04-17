Яна Рудковская с сыном устроили домашнее дефиле в «тяжелом люксе»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Ну что... «КАРАНТИН КУТЮР ФЕШН ВИК ))) У многих были крутые челленжи с подушками и даже одеялами, а у нас будут с пледами). Достали залежавшийся тяжёлый люкс, который наконец-то дождался своего звёздного часа» — прокомментировала Рудковская новое видео в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Светская львица дефилирует вместе с сыном Сашей. В ролике она продемонстрировала сразу несколько образов, построенных вокруг домашних пледов от Christian Dior, Chanel и Louis Vuitton. «Карантинные» аутфиты звезда дополняла туфлями на высоких шпильках, необычными солнцезащитными очками и брендовыми сумками. 7-летний Гном Гномыч (прозвище сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко — прим. ред.) позирует то в огромной рубашке, надетой как платье, то в безразмерном свитшоте и с рюкзаком из коллаборации Louis Vuitton x Supreme.
«Людей без чувства юмора просьба самоизолироваться с моей страницы» — добавила Рудковская, пригрозив хейтерам блокировкой навсегда. Одни писали: «Очень жаль вас. Реально люди стали сходить с ума», «К чему эта показуха? Лучше б людям помогали», «Пластики у вас ноль». Другие же восхитились чувством юмора и самоиронией звезды: «Вау! Круто! Вам даже в пледе как в вечернем платье!», «Какие классные, молодцы!», «Стиляги», «Наряды супер!», «Вот это я понимаю, показ моды и очень крутая коллекция!».
Фото и видео: Instagram
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