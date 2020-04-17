Яна Рудковская с сыном устроили домашнее дефиле в «тяжелом люксе»

«Людей без чувства юмора просьба самоизолироваться с моей страницы» — добавила Рудковская, пригрозив хейтерам блокировкой навсегда. Одни писали: «Очень жаль вас. Реально люди стали сходить с ума», «К чему эта показуха? Лучше б людям помогали», «Пластики у вас ноль». Другие же восхитились чувством юмора и самоиронией звезды: «Вау! Круто! Вам даже в пледе как в вечернем платье!», «Какие классные, молодцы!», «Стиляги», «Наряды супер!», «Вот это я понимаю, показ моды и очень крутая коллекция!».