45-летняя Яна Рудковская в образе заводной куклы порадовала фанатов новым видео

Находясь на самоизоляции продюсер Яна Рудковская, ее муж фигурист Евгений Плющенко и их общий сын Саша Плющенко креативят вовсю. «Все не в своем уме», — шутит 7-летний мальчик, цитируя детскую книжку.

Очередное видео в блоге звездной мамы вызвало позитивный отклик у подписчиков. «Евгений Плющенко и его Буратино а точнее Мальвина», — подписала Яна Рудковская. «Наша принцесса», «Какие вы шикарные», «Сашенька ❤️», — комментируют фолловеры.

Ранее Рудковская и Плющенко показывали горячие танцы в стиле «Криминального чтива», веселую «Камасутру» и много другого креатива.