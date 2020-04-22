Яна Рудковская и Евгений Плющенко устроили веселую «камасутру» во время карантина

«Ахахахахахахах, как же смешно», «Камасутрочка», «Класс, такой позитивчик», «Какие вы молодцы», «Какой Евгений терпеливый! Вам очень повезло», «Очень здорово, когда семейная пара может заняться чем-то забавным и взаимным», «Вы классные», «А мне нравится, что вы естественные и не стесняетесь этого», «Очень милое видео», «Я от Вас в восторге! Энергетика, молодость, красота», «Так и надо жить», — хвалят одни.

«Если бы не карантин, то и не узнали бы сколько придури у наших звезд», «Вы еще в пеньюаре снимались. В пижаме люди обычно спят», «Покоя не дает мужу и ребенку – тошнит от этого семейства», «Может вы и секс в прямом эфире покажете?», «У Жени же больная спина, а тут перегрузки», — ругают другие.

А на чьей стороне вы?

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