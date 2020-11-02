Яна Поплавская крестила единственного 3-месячного внука и впервые показала его лицо
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
Яна Поплавская поделилась радостью с подписчиками: она крестила 3-месячного внука Илария. Ради светлого праздника вся семья актрисы собралась вместе,
«Счастливый, светлый День! Крестины нашего малыша. Покрестили Илария в Знаменском монастыре», — поделилась эмоциями актриса. Она также опубликовала семейное фото и впервые показала малыша.
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
«С праздником вас, бабочка!», «Мы поздравляем всей семьей, и пускай господь оберегает маленькое чудо от бед, подарит ему долгую и счастливую судьбу, отличное здоровье и хороший характер. Пусть рядом всегда будет ангел-хранитель, направляет и помогает в трудные минуты, защищает и охраняет от плохого», «Поздравляю, Яна! То ли бабушка, то ли мама! Прекрасно смотритесь!», «Какое имя красивое Иларий! Хорошо, что стали возвращаться старинные имена! Это же российская энциклопедия! Столько достойнейших имен!», «Если женщина на руках держит ребенка, она уже мадонна! Всех благ всем!», — поздравили Поплавскую подписчики.
В апреле старший сын актрисы Клим во второй раз женился на своей бывшей супруге Евгении. Церемония прошла во время первой волны пандемии. Молодожены не могли ждать, потому что уже ждали ребенка.
У Яны Поплавской есть еще младший сын Никита. Он женился осенью 2018-го, но внуков своей знаменитой матери пока не подарил.
Фото и видео: Instagram Яны Поплавской
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