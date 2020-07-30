Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома и раскрыла его необычное имя
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
34-летний сын Яны Поплавской Клим в конце апреля во второй раз женился на своей бывшей супруге Евгении, а через три месяца у них родился сын. Радостной новостью актриса делилась в своем микроблоге.
И теперь, несколько дней спустя, Яна Поплавская рассказала, что забрала новорожденного внука из роддома. Мальчика назвали необычным именем Иларий.
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
«Забрали нашего малыша домой! Наконец-то мы смогли подержать внука на руках, прижать к груди и удивиться, как он похож на всех нас, на Поплавских! У него точно такая же ямочка на подбородке, как у Клима и Никиты, как у меня, у моих мамы и папы. А чьи глаза, мы еще не поняли.
Счастье, что роды прошли гладко, что малыш здоров, что мы выбрали правильные руки, которые заботились и о малыше и о маме. Клим был на родах и держал Женю за руку. Вот так произошло чудо, вот так появился на свет наш новый член семьи Иларий Поплавский!», — поделилась радостью актриса.
У Яны Поплавской есть еще и младший сын — 24-летний Никита. Он женился осенью 2019 года, но детей в молодой семье пока нет.
Ранее Яна показывала фотографии с падчерицей старшего сына Варей. И тогда подписчики отметили, что актриса органично смотрится в роли бабушки. И теперь у нее появился и родной внук.
Фото и видео: Instagram Яны Поплавской
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