Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома и раскрыла его необычное имя

«Забрали нашего малыша домой! Наконец-то мы смогли подержать внука на руках, прижать к груди и удивиться, как он похож на всех нас, на Поплавских! У него точно такая же ямочка на подбородке, как у Клима и Никиты, как у меня, у моих мамы и папы. А чьи глаза, мы еще не поняли.

Счастье, что роды прошли гладко, что малыш здоров, что мы выбрали правильные руки, которые заботились и о малыше и о маме. Клим был на родах и держал Женю за руку. Вот так произошло чудо, вот так появился на свет наш новый член семьи Иларий Поплавский!», — поделилась радостью актриса.

У Яны Поплавской есть еще и младший сын — 24-летний Никита. Он женился осенью 2019 года, но детей в молодой семье пока нет.

Ранее Яна показывала фотографии с падчерицей старшего сына Варей. И тогда подписчики отметили, что актриса органично смотрится в роли бабушки. И теперь у нее появился и родной внук.