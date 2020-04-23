Сын Яны Поплавской второй раз женился на экс-супруге: видео со свадьбы во время карантина
Фото: Instagram
34-летний сын Яны Поплавской Клим отправился в загс в разгар пандемии коронавируса. Клим женился второй раз на одной и той же женщине — своей бывшей супруге Евгении. Впервые они дали друг другу клятвы любви и верности летом 2015 года, их брак долго не продержался и они по-тихому развелись. Но теперь поняли, что им суждено быть вместе.
Яна Поплавская поделилась эмоциями с подписчиками и показала видео со свадьбы во время карантина.
«Вот все переживают по поводу изоляции, а у нас все не как у людей! Старший сын, мой дорогой Клим, женился! Да, во второй раз! Да, на своей первой жене Жене! Вот такие превратности судьбы! Самое странное и поразительное, что я наблюдала за церемонией вот так же, как видите ее вы — виртуально! Это трудно осознать, проще просто принять!
Все это подтверждает лишь одно - настоящая любовь не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен! Любите друг друга и будьте счастливы!
А я очень рада! Вот такая у нас насыщенная жизнь, несмотря на самоизоляцию. Скоро в нашей семье еще одно знаменательное событие, наш юбилей с моим дорогим и любимым @e_yakovlev Одни Жени в нашей семье, никуда от них не деться. Евгений и Евгениев у нас только прибывает», — написала счастливая мать.
Полгода назад Яна «отдала в хорошие руки» младшего сына Никиту. Во время церемонии в кругу самых близких Поплавская не сдерживала слез радости.
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Фото и видео: Instagram
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