Яна Поплавская ответила на обвинения в пластических операциях: «Ни разу не ложилась под нож хирурга»

Актриса, ведущая и преподаватель Яна Поплавская рассказала подписчикам, что ее часто обвиняют в том, что она делала пластические операции. Но звезда фильма про Красную Шапочку опровергла это.

«"Да что вы врете, уже кучу пластических операций и подтяжек сделали!". Такой комментарий я регулярно вижу под своими постами. А я ни разху не ложилась под нож пластического хирурга! Зато я тщательно слежу за собой, ухаживаю за лицом и постоянно хожу к косметологу на процедуры. И считаю, что это абсолютно правильно!

Будь ты актриса, телеведущая, бизнес-леди, бухгалтер, продавец или водитель трамвая, это не важно! Ты женщина, ты должна быть красивой, желанной, да просто приятной и симпатичной», — написала Поплавская в Instagram.