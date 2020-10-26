Яна Поплавская ответила на обвинения в пластических операциях: «Ни разу не ложилась под нож хирурга»
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
Актриса, ведущая и преподаватель Яна Поплавская рассказала подписчикам, что ее часто обвиняют в том, что она делала пластические операции. Но звезда фильма про Красную Шапочку опровергла это.
«"Да что вы врете, уже кучу пластических операций и подтяжек сделали!". Такой комментарий я регулярно вижу под своими постами. А я ни разху не ложилась под нож пластического хирурга! Зато я тщательно слежу за собой, ухаживаю за лицом и постоянно хожу к косметологу на процедуры. И считаю, что это абсолютно правильно!
Будь ты актриса, телеведущая, бизнес-леди, бухгалтер, продавец или водитель трамвая, это не важно! Ты женщина, ты должна быть красивой, желанной, да просто приятной и симпатичной», — написала Поплавская в Instagram.
Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya/
«Не понимаю я осуждающих. Даже если и сделать пластику, почему кому-то до этого должно быть дело? Почему я должна стареть естественно, если в современной медицине и косметологии столько способов продлить красоту и молодость?», «Вы всегда красивая, видно, что нет пластики, все натурально», «Очень красивая, а хейтары пусть за собой смотрят», «Шикарная, красивая звездочка, храни вас бог», «Все хорошо, кроме слова "должна"», «Такая миленькая», «Яночка, я только за! Независимо от социального статуса, женщина всегда должна выглядеть комильфо! Особенно личико. Думаю, тоже пора обратиться к такому специалисту, но вот у нас очень трудно найти настоящего спеца», — поддержали Яну подписчицы.
Ранее Поплавская показывала яркий образ, рассказывала про новорожденного внука и радовалась, что родилась в СССР.
Фото и видео: Instagram Яны Поплавской
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