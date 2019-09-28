«Отдала сына в хорошие руки»: Яна Поплавская рассказала о свадьбе наследника

В субботу, 28 сентября, актриса Яна Поплавская поделилась с Instagram-фолловерами радостной новостью — ее младший сын Никита женился. «Отдала младшего сына в хорошие руки! Счастливый день сегодня для всей нашей семьи! Пусть будет море счастья, любви, радости понимания! В семье Поплавских прибыло! НИКИТА+ВАЛЕРИЯ =❤️#свадьба #младшийсын #любовь #счастье #рукавруке #вместенавсегда❤️», — подписала новоиспеченная свекровь под фотографией молодоженов.
«Яна, поздравляю тебя! Пусть живут в любви и согласии !!!» — поздравила Поплавскую Екатерина Стриженова.
«Поздравляю вас с таким событием. Тяжело отдавать в чужие руки своё родное, я это понимаю. Он на вас похож, должен быть счастливым, как всегда говорили. Вы прекрасная мама и счастливая, я вам желаю успехов и удачи, что вы сами желаете», «Поздравляю молодых и желаю счастья! Пусть минуют в жизни вас всякие ненастья! Пусть, как месяц молодой сын у вас родится, дочку вам, как маков цвет в утешенье маме, ну, сколько будет всех вы решайте сами! Счастья молодым на долгие - долгие годы!», «Счастья новой молодой семье! Пусть живут в радости!!!!», «Поздравляю от всей души!!! Вы будете замечательной свекровью, а девушки с именем Валерия изумительные: красивые, умные и мудрые и что немаловажно; очень хорошие мамы! У меня дочь Валерия , поэтому я все про них знаю. Счастья Вам и молодым!!!!», «Яночка, обнимаю, поздравляю, как мама- маму! Такое невозможно трогательное крайнее фото!!!» — написали подписчики.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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