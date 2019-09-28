passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Отдала сына в хорошие руки»: Яна Поплавская рассказала о свадьбе наследника

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Яна Поплавская

Фото: Instagram Яны Поплавской

В семье актрисы произошло радостное событие.

В субботу, 28 сентября, актриса Яна Поплавская поделилась с Instagram-фолловерами радостной новостью — ее младший сын Никита женился. «Отдала младшего сына в хорошие руки! Счастливый день сегодня для всей нашей семьи! Пусть будет море счастья, любви, радости понимания! В семье Поплавских прибыло! НИКИТА+ВАЛЕРИЯ =❤️#свадьба #младшийсын #любовь #счастье #рукавруке #вместенавсегда❤️», — подписала новоиспеченная свекровь под фотографией молодоженов.

«Яна, поздравляю тебя! Пусть живут в любви и согласии !!!» — поздравила Поплавскую Екатерина Стриженова.

«Поздравляю вас с таким событием. Тяжело отдавать в чужие руки своё родное, я это понимаю. Он на вас похож, должен быть счастливым, как всегда говорили. Вы прекрасная мама и счастливая, я вам желаю успехов и удачи, что вы сами желаете», «Поздравляю молодых и желаю счастья! Пусть минуют в жизни вас всякие ненастья! Пусть, как месяц молодой сын у вас родится, дочку вам, как маков цвет в утешенье маме, ну, сколько будет всех вы решайте сами! Счастья молодым на долгие - долгие годы!», «Счастья новой молодой семье! Пусть живут в радости!!!!», «Поздравляю от всей души!!! Вы будете замечательной свекровью, а девушки с именем Валерия изумительные: красивые, умные и мудрые и что немаловажно; очень хорошие мамы! У меня дочь Валерия , поэтому я все про них знаю. Счастья Вам и молодым!!!!», «Яночка, обнимаю, поздравляю, как мама- маму! Такое невозможно трогательное крайнее фото!!!» — написали подписчики.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!