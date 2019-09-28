«Отдала сына в хорошие руки»: Яна Поплавская рассказала о свадьбе наследника

«Поздравляю вас с таким событием. Тяжело отдавать в чужие руки своё родное, я это понимаю. Он на вас похож, должен быть счастливым, как всегда говорили. Вы прекрасная мама и счастливая, я вам желаю успехов и удачи, что вы сами желаете», «Поздравляю молодых и желаю счастья! Пусть минуют в жизни вас всякие ненастья! Пусть, как месяц молодой сын у вас родится, дочку вам, как маков цвет в утешенье маме, ну, сколько будет всех вы решайте сами! Счастья молодым на долгие - долгие годы!», «Счастья новой молодой семье! Пусть живут в радости!!!!», «Поздравляю от всей души!!! Вы будете замечательной свекровью, а девушки с именем Валерия изумительные: красивые, умные и мудрые и что немаловажно; очень хорошие мамы! У меня дочь Валерия , поэтому я все про них знаю. Счастья Вам и молодым!!!!», «Яночка, обнимаю, поздравляю, как мама- маму! Такое невозможно трогательное крайнее фото!!!» — написали подписчики.

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