Высоцкая показала фото с венчания с Кончаловским: фата, особое платье и необычные кольца
Фото: Eastnews
Юлия Высоцкая опубликовала фото с венчания с Андреем Кончаловским. На снимке она изображена в белом платье и фате. Отметим, что создателем наряда невесты стал художник по костюмам фильма «Рай» Дмитрий Андреев (к слову, ради этой картины мужа Юлия согласилась побриться налысо).
За платьем Высоцкая отправилась в Лондон, но ничего подходящего и понравившегося мужу не нашла. «Я не сразу врубилась, думала, он хочет что-то стильное, не похожее на наряд куклы, которую цепляют на машину... Мы с Димой обменялись идеями. Андрей Сергеевич все еще робко надеялся на кружева, спрашивал, нельзя ли сделать как у нормальной невесты. Но в итоге смирился. Первая примерка была 31 декабря, последняя — накануне венчания, 18 января. И все равно потом еще что-то переделывали», — рассказала она в интервью Tatler.
Фото: Instagram Юлии Высоцкой
Особого внимания заслуживают и венчальные кольца пары. Сделанные на заказ художником-ювелиром, они выполнены в форме гордиевых узлов, на внутренней стороне выгравированы имена супругов и дата венчания. С таким же узором Кончаловский подарил Высоцкой кольцо через три месяца после знакомства.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались в 2019 году, спустя 21 год после свадьбы. Церемония прошла в Троицком соборе в Пскове, обряд провел друг режиссера митрополит Тихон. «Я не думаю, что нужно начинать отношения с венчания. Особенно в современном мире, когда нет такого обреченного состояния "вместе и навсегда", ни у мужчины, ни у женщины. Начинать с этого отчасти даже безответственно. В нашем случае нужно было все это прожить», — отметил Кончаловский.
Напомним, что у пары есть двое детей — 20-летняя дочь Мария и 17-летний сын Петр. Дочь Кончаловского и Высоцкой, предположительно, до сих пор находится в коме после автомобильной аварии, случившейся во Франции в 2013 году.
Фото: Instagram, globallookpress, eastnews
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