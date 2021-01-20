Высоцкая показала фото с венчания с Кончаловским: фата, особое платье и необычные кольца

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались в 2019 году, спустя 21 год после свадьбы. Церемония прошла в Троицком соборе в Пскове, обряд провел друг режиссера митрополит Тихон. «Я не думаю, что нужно начинать отношения с венчания. Особенно в современном мире, когда нет такого обреченного состояния "вместе и навсегда", ни у мужчины, ни у женщины. Начинать с этого отчасти даже безответственно. В нашем случае нужно было все это прожить», — отметил Кончаловский.

Напомним, что у пары есть двое детей — 20-летняя дочь Мария и 17-летний сын Петр. Дочь Кончаловского и Высоцкой, предположительно, до сих пор находится в коме после автомобильной аварии, случившейся во Франции в 2013 году.