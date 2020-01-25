«Точный Юля, а взгляд отца»: в Сети обсуждают редкое фото 16-летнего сына Высоцкой и Кончаловского

«Какой большой стал», «Хороший очень», «Ничего себе», «Точный Юля, а взгляд отца», «Я помню его совсем мелким», «Красивая семья», «Так вырос Петр! Очень симпатичный парень! Прослеживаются и мамины, и папины черты!», — обсудили парня в комментариях.

На днях Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына. Позже выяснилось, что Петр, вернувшись поздно домой, решил не беспокоить родителей и переночевал в гостевом домике.