«Точный Юля, а взгляд отца»: в Сети обсуждают редкое фото 16-летнего сына Высоцкой и Кончаловского
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Юлия Высоцкая опубликовала в своем микроблоге фотографию 16-летнего сына Петра. Снимок с наследником прославленной династии стал таким неожиданным, что подписчики Высоцкой оставили под ним десятки комментариев.
«Который час? Позвоните моему агенту — я недоступен», — с юмором подписала фотографию Юлия Высоцкая.
«Какой большой стал», «Хороший очень», «Ничего себе», «Точный Юля, а взгляд отца», «Я помню его совсем мелким», «Красивая семья», «Так вырос Петр! Очень симпатичный парень! Прослеживаются и мамины, и папины черты!», — обсудили парня в комментариях.
На днях Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына. Позже выяснилось, что Петр, вернувшись поздно домой, решил не беспокоить родителей и переночевал в гостевом домике.
У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского есть еще и 20-летняя дочь Маша. В 2013 году отец с дочерью попали в ДТП, в котором девочка получила сильные травмы. Много лет она находилась в коме. Родители не теряют надежды, что их дочь поправится: «Моя цель — чтобы она выздоровела», — говорит прославленный режиссер.
Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Igor Primak, Natalya Loginova/ Global Look press
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