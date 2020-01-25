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«Точный Юля, а взгляд отца»: в Сети обсуждают редкое фото 16-летнего сына Высоцкой и Кончаловского

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты 21 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Актриса и телеведущая редко показывает наследника.

Юлия Высоцкая опубликовала в своем микроблоге фотографию 16-летнего сына Петра. Снимок с наследником прославленной династии стал таким неожиданным, что подписчики Высоцкой оставили под ним десятки комментариев.

«Который час? Позвоните моему агенту — я недоступен», — с юмором подписала фотографию Юлия Высоцкая.

«Какой большой стал», «Хороший очень», «Ничего себе», «Точный Юля, а взгляд отца», «Я помню его совсем мелким», «Красивая семья», «Так вырос Петр! Очень симпатичный парень! Прослеживаются и мамины, и папины черты!», — обсудили парня в комментариях.

На днях Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына. Позже выяснилось, что Петр, вернувшись поздно домой, решил не беспокоить родителей и переночевал в гостевом домике.

Юлия с дочерью Машей в 2004 году
Natalya Loginova/ Global Look press
Юлия с сыном Петром в 2008 году
Igor Primak/ Global Look press

У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского есть еще и 20-летняя дочь Маша. В 2013 году отец с дочерью попали в ДТП, в котором девочка получила сильные травмы. Много лет она находилась в коме. Родители не теряют надежды, что их дочь поправится: «Моя цель — чтобы она выздоровела», — говорит прославленный режиссер.

Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Igor Primak, Natalya Loginova/ Global Look press

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