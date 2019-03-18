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Андрей Кончаловский рассказал о тайном венчании с Юлией Высоцкой

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, 2017 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress
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Андрей Кончаловский объяснил, почему 20 лет жил с Юлией Высоцкой в невенчанном браке.

В конце января этого года прессе стало известно о тайном венчании 81-летнего Андрея Кончаловского и 45-летней Юлии Высоцкой. Пара решила соблюсти церковную традицию после 20 лет совместной жизни. В апрельском номере Tatler вышло интервью, в котором мужчина прокомментировал это событие.

«Я не думаю, что нужно начинать отношения с венчания. Особенно в современном мире, когда нет такого обреченного состояния "вместе и навсегда", ни у мужчины, ни у женщины. Начинать с этого отчасти даже безответственно. В нашем случае нужно было все это прожить», — сообщил Андрей Кончаловский.

Причину, по которой пара все-таки решилась на столь важный шаг, он предпочел не раскрывать. «О вещах лучше промолчать, если их трудно выразить словами», — процитировал режиссер философа Людвига Витгенштейна.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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