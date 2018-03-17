СМИ сообщили о состоянии здоровья дочери Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой

Поклонники Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой обеспокоены состоянием их 18-летней дочери Марии, несколько лет находящейся в состоянии комы. Знаменитые родители крайне редко сообщают о состоянии здоровья ребенка, однако, в недавнем эфире «Судьбы человека» с Борисом Корчевниковым старший брат Марии — режиссер Егор Кончаловский рассказал, что Андрей и Юлия приняли решение перевезти дочь в Россию: «Конечно, это будет долгая и сложная, тяжелая реабилитация, чем она закончится — неизвестно. Дай бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию, скажем так. Конечно, все это очень печально. Машка чудесная девочка совершенно. <...> Она, слава богу, уже в России. А вообще Французы хотели ее отключать, сказали — все, это бессмысленно. Ее перевезли в Россию, кризис перешли».

Недавно стало известно, что в России состояние девушки стабилизировалось. Интернет-портал Dni.ru со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Мария Кончаловская-Михалкова стала реагировать на внешние раздражители. Отмечается, что дочь режиссера и актрисы находится в одном из элитных реабилитационных центров.

Напомним, в 2013 году семья известного режиссера Андрея Кончаловского попала в страшную автокатастрофу. Режиссер не справился с управлением автомобиля на автостраде во Франции, и машина вылетела на встречную полосу. Сильнее всего пострадала дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Мария — 14-летняя девочка получила тяжелейшую травму головы. Впоследствии Маша перенесла сложную операцию, после которой была введена в искусственную кому.