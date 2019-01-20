81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове

81-летний режиссер Андрей Кончаловский и 45-летняя актриса Юлия Высоцкая спустя 21 год после свадьбы приняли решение обвенчаться. «Интерфакс» сообщил о том, что церемония венчания прошла в Троицком соборе в Пскове. Отмечается, что на церемонии присутствовали самые близкие и родные, в том числе брат Андрея Сергеевича Никита Михалков.