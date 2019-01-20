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81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Высоцкой

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СМИ сообщили о венчании одной из самых крепких пар отечественного кино.

81-летний режиссер Андрей Кончаловский и 45-летняя актриса Юлия Высоцкая спустя 21 год после свадьбы приняли решение обвенчаться. «Интерфакс» сообщил о том, что церемония венчания прошла в Троицком соборе в Пскове. Отмечается, что на церемонии присутствовали самые близкие и родные, в том числе брат Андрея Сергеевича Никита Михалков.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги по-прежнему не стесняются демонстрировать теплые чувства. У Кончаловского и Высоцкой двое детей — 19-летняя Мария и 15-летний Петр.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Daziram, Dave Bedrosian/Globallookpress, Instagram

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