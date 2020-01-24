«Вылитая Пугачева»: Екатерина Стриженова примерила новый образ и стала копией Примадонны
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Фото: Instagram
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в Instagram видео, в котором примерила новый образ для будущей роли. О том, кто станет ее новой героиней Стриженова не рассказала — предпочла заинтриговать поклонников. Однако ее подписчики сразу определили, на кого Екатерина стала похожа.
«Ищем образ для новой роли на сцене! #рабочиймомент Пока могу только сказать, что премьера в марте!», — пояснила Екатерина Стриженова.
«Пугачева», «Вылитая Пугачева», «Да, прям Пугачева», «На Пугачеву точно, только красивее», «Пугачева, макияж ее», «Я сначала подумал, что это Пугачева», «Что-то этот образ похож на Аллу Борисовну», — однозначно резюмировали подписчики Стриженовой.
Недавно в Сети обсуждали саму Примадонну, после того, как она опубликовала свое новое селфи. Тогда поклонники Аллы Борисовны признались, что не узнали свою любимицу.
А как вам показалось: стала ли Екатерина Стриженова копией Примадонны?
Фото и видео: Instagram
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