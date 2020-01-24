«Вылитая Пугачева»: Екатерина Стриженова примерила новый образ и стала копией Примадонны

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в Instagram видео, в котором примерила новый образ для будущей роли. О том, кто станет ее новой героиней Стриженова не рассказала — предпочла заинтриговать поклонников. Однако ее подписчики сразу определили, на кого Екатерина стала похожа.

«Ищем образ для новой роли на сцене! #рабочиймомент Пока могу только сказать, что премьера в марте!», — пояснила Екатерина Стриженова.