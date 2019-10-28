Мимими дня: 1,5-годовалый внук Екатерина Стриженовой мило станцевал в костюме авокадо

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова души обожает своего единственного пока внука Петю. Фотографии и видео с 1,5-годовалым мальчиком регулярно появляются на странице знаменитой бабушки.

В очередной раз Екатерина порадовала поклонников милым видео, которое собрали сотни комментариев. В ролике малыш Петя танцует в костюме… авокадо.

«В нашей семье были зайчики, снежинки, лисички, мушкетеры и князья тоже были, но роль авокадо еще не сыграл никто!», — написала телеведущая.