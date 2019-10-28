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Мимими дня: 1,5-годовалый внук Екатерина Стриженовой мило станцевал в костюме авокадо

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина и Александр Стриженовы с внуком

Фото: Instagram

Телеведущая поделилась роликом с подписчиками.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова души обожает своего единственного пока внука Петю. Фотографии и видео с 1,5-годовалым мальчиком регулярно появляются на странице знаменитой бабушки.

В очередной раз Екатерина порадовала поклонников милым видео, которое собрали сотни комментариев. В ролике малыш Петя танцует в костюме… авокадо.

«В нашей семье были зайчики, снежинки, лисички, мушкетеры и князья тоже были, но роль авокадо еще не сыграл никто!», — написала телеведущая.

«Новое время, новые герои», «Шикарный Авокадо», «Авокадо — это стильно! Это модно! Раньше и не слышали про него! А сейчас — огонь!», «Самый милейший Авокадо», — отметили подписчики Стриженовой.

Напомним, внука Екатерине и Александру Стриженовым подарила старшая дочь Анастасия. В 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко, семья живет в США.

Фото и видео: Instagram

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