Мимими дня: 1,5-годовалый внук Екатерина Стриженовой мило станцевал в костюме авокадо
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова души обожает своего единственного пока внука Петю. Фотографии и видео с 1,5-годовалым мальчиком регулярно появляются на странице знаменитой бабушки.
В очередной раз Екатерина порадовала поклонников милым видео, которое собрали сотни комментариев. В ролике малыш Петя танцует в костюме… авокадо.
«В нашей семье были зайчики, снежинки, лисички, мушкетеры и князья тоже были, но роль авокадо еще не сыграл никто!», — написала телеведущая.
«Новое время, новые герои», «Шикарный Авокадо», «Авокадо — это стильно! Это модно! Раньше и не слышали про него! А сейчас — огонь!», «Самый милейший Авокадо», — отметили подписчики Стриженовой.
Напомним, внука Екатерине и Александру Стриженовым подарила старшая дочь Анастасия. В 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко, семья живет в США.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!