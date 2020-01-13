Поклонники Пугачевой не узнали ее на новом селфи: «Очень похожа на Аллу... но это какая-то девочка»

«Это кто??? Явно не Пугачева», «Очень похожа на Аллу... но это какая-то девочка...», «Какая-то очень старая девочка... Девочкой она была лет 70 назад», «Они с Лизой здесь похожи», «Это гуманоид а не Пугачева», «Что было и что стало - два разных человека... не узнать...», «Просто фото обработано))) В инстаграме все так делают», — недоумевают одни.

«Красотка все века», «Это точно», «Вы прекрасно выглядите, сильная женщина восхищаюсь», «Вы и так красивая! Без фотошопа», — восхищаются кадром другие.

А вы на чьей стороне?