Поклонники Пугачевой не узнали ее на новом селфи: «Очень похожа на Аллу... но это какая-то девочка»
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Фото: Instagram Аллы Пугачевой
Селфи, которое появилось в блоге Аллы Пугачевой несколько часов назад, несказанно удивило ее подписчиков. «Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится», — написала Примадонна.
«Это кто??? Явно не Пугачева», «Очень похожа на Аллу... но это какая-то девочка...», «Какая-то очень старая девочка... Девочкой она была лет 70 назад», «Они с Лизой здесь похожи», «Это гуманоид а не Пугачева», «Что было и что стало - два разных человека... не узнать...», «Просто фото обработано))) В инстаграме все так делают», — недоумевают одни.
«Красотка все века», «Это точно», «Вы прекрасно выглядите, сильная женщина восхищаюсь», «Вы и так красивая! Без фотошопа», — восхищаются кадром другие.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: instagram
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