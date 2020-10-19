«Все заразились на предыдущем заседании»: развод Пелагеи и Телегина вновь не состоялся из-за коронавируса

Пелагея и Иван Телегин не могут развестись уже почти год. О расставании с мужем артистка рассказала еще в декабре, на развод подала весной, а бракоразводный процесс длится до сих пор. Раз за разом его переносят по разным причинам: то бывшие влюбленные не могут достичь договоренностей относительно дочери Таисии, то предъявляют встречные требования о разделе имущества, то из-за ЧП в здании суда, то заседания суда переносят из-за коронавируса.

Очередное заседание, которое должно было состояться сегодня, 19 октября, также подвинули — на 13 ноября. Перенос связан с тем, что представители обеих сторон заболели COVID-19, сообщила один из адвокатов хоккеиста Ирина Петрова в интервью РИА «Новости».

«Мы заявляли ходатайство о переносе в связи с выявлением коронавирусной инфекции. И уже сегодня узнали, что представители второй стороны также болеют. Теперь есть подозрения, что заразились все вместе как раз на предыдущем заседании», — прокомментировала Петрова изданию.

Ранее Пелагея выражала уверенность, что их с Телегиным развод пройдет быстро, если не вмешаются третьи лица. Но этого не случилось. Среди прочих претензий певица обвиняет Ивана Телегина в нежелании общаться с дочерью, а он ее в том, что она не позволяет этого делать.

Напомним, что одновременно с объявлением Пелагеей о расставании с супругом стало известно, что спортсмен уже живет с другой женщиной. Долгое время новая возлюбленная Ивана Мария Гончар не афишировала их связь, но недавно в ее Instagram стали появляться снимки с любимым.