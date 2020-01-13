«Если чужие не вмешаются, то все будет прекрасно»: Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным

Незадолго до Нового года Пелагея сообщила, что расстается с мужем Иваном Телегиным. Их теперь новый, 2020 год артистка начинает с нового листа. Хоккеист в Instagram писал, что им с супругой не удалось сохранить семью, но вины третьих лиц в этом нет.

Теперь и Пелагея прокомментировала свой громкий развод. Она отметила, что договорилась с Иваном о том, что процесс будет идти мирно и цивилизованно. «Если третьи лица не вмешаются, то все будет прекрасно», — сказала королева фолка.