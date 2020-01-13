«Если чужие не вмешаются, то все будет прекрасно»: Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным
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Фото: Instagram
Незадолго до Нового года Пелагея сообщила, что расстается с мужем Иваном Телегиным. Их теперь новый, 2020 год артистка начинает с нового листа. Хоккеист в Instagram писал, что им с супругой не удалось сохранить семью, но вины третьих лиц в этом нет.
Теперь и Пелагея прокомментировала свой громкий развод. Она отметила, что договорилась с Иваном о том, что процесс будет идти мирно и цивилизованно. «Если третьи лица не вмешаются, то все будет прекрасно», — сказала королева фолка.
Возможно, под третьими лицами Пелагея имела в виду Марию Гончар, роман с которой приписывают Ивану Телегину.
Брак Пелагеи и Ивана продлился всего три года. Они договорились вместе растить маленькую дочь Таисию.
Фото: Instagram
Сразу после Нового года Пелагея отправилась в гастрольный тур, сейчас она дает концерты в южных городах России. 13 января Пелагея выступит в Ростове-на-Дону, а до этого она пела в Краснодаре, где ее тепло приняли.
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Краснодарцы, кубанцы! Вы тоже - лучшие! Спасибо за такой горячий приём! Спасибо за слёзы и восторг. За понимание и соучастие! Пусть бесятся бесы, нам не до них🤪 Ростов, встречай! 13 января, в Конгресс-Холле #пелагея #пелагеявернулась #пелагеятелегина #пелагеяханова #хитыпелагеи #ростовнадону #кудапойтивростовенадону #пустьвсебудетхорошо
Слухи о том, что в семье артистки и спортсмена не все ладно, появились, когда они удалили совместные фотографии из социальных сетей. И, чтобы спекуляции прекратились, супруги сделали официальное заявление о разводе.
Фото: East News, Instagram, Starface
Видео: МУЗ-ТВ
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