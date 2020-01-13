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«Если чужие не вмешаются, то все будет прекрасно»: Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным

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Иван Телегин и Пелагея были женаты 3 года

Фото: Instagram

Певица переживает непростой период в жизни.

Незадолго до Нового года Пелагея сообщила, что расстается с мужем Иваном Телегиным. Их теперь новый, 2020 год артистка начинает с нового листа. Хоккеист в Instagram писал, что им с супругой не удалось сохранить семью, но вины третьих лиц в этом нет.

Теперь и Пелагея прокомментировала свой громкий развод. Она отметила, что договорилась с Иваном о том, что процесс будет идти мирно и цивилизованно. «Если третьи лица не вмешаются, то все будет прекрасно», — сказала королева фолка.

Возможно, под третьими лицами Пелагея имела в виду Марию Гончар, роман с которой приписывают Ивану Телегину.

Брак Пелагеи и Ивана продлился всего три года. Они договорились вместе растить маленькую дочь Таисию.

Иван и Таисия Телегины

Фото: Instagram

Сразу после Нового года Пелагея отправилась в гастрольный тур, сейчас она дает концерты в южных городах России. 13 января Пелагея выступит в Ростове-на-Дону, а до этого она пела в Краснодаре, где ее тепло приняли.

Слухи о том, что в семье артистки и спортсмена не все ладно, появились, когда они удалили совместные фотографии из социальных сетей. И, чтобы спекуляции прекратились, супруги сделали официальное заявление о разводе.

Фото: East News, Instagram, Starface

Видео: МУЗ-ТВ

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