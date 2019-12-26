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Пелагея объявила о разводе с Иваном Телегиным

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Пелагея и Иван поженились тайно в 2016 году

Фото: Instagram

Брак певицы и хоккеиста длился всего три года.

Певица Пелагея официально подтвердила, что рассталась с мужем Иваном Телегиным. Артистка сделала заявление на своей странице в Instagram, чтобы развеять все слухи и расставить все точки над i.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько, но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.

Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено.

Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается.

Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», — написали помощники певицы от ее имени на ее странице в Instagram.

Поклонники пары стали подозревать, что в семье не все ладно, когда заметили, что Пелагеи и Иван Телегин удалили из своих микроблогов совместные снимки. Спортсмен оставил всего 7 публикаций, большая часть из которых — это фотографии с дочкой Таей.

На странице Пелагеи остались несколько снимков с теперь уже бывшим мужем, но вся романтика из Instagram была удалена.

Сегодня СМИ сообщили, что Ивана Телегина уже видели на светском мероприятии в компании симпатичной блондинки. И как раз для того, чтобы избежать дальнейших слухов о личной жизни, Пелагея официально известила поклонников о расставании с мужем, с которым была в браке с 2016 года.

Фото и видео: Instagram

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