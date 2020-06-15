Не судьба: заседание о разводе Пелагеи и Ивана Телегина не состоялось из-за ЧП в суде
Фото: Instagram Пелагеи
В один день столичные суды должны были поставить точки в делах семейных сразу нескольких звездных пар. В итоге Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись и поделили имущество, а Джиган и Оксана Самойлова на заседание суда не явились и остались супругами. Также стало известно, что многодетная мать сама отозвала иск через адвоката, таким образом дав понять, что сохраняет семью.
Официально по-прежнему остались женой и мужем Пелагея и Иван Телегин. Их развод не состоялся, так как в Никулинском суде Москвы произошло ЧП — поступило сообщение о минировании помещения, сообщает «Комсомольская правда».
Фото: Instagram Ивана Телегина
Всех людей из здания вывели. В суде пояснили изданию, звездные супруги не планировали присутствовать на процессе, на предварительном слушании должны были быть только их адвокаты. сегодня должны были объявить дату основного заседания.
Напомним, о расставании с Иваном Телегиным Пелагея объявила еще в декабре 2019-го. К тому времени они уже несколько месяцев не жили вместе. Но документы в суд артистка подала не так давно. Певица рассказывала, что раздела имущества после 3-летнего брака с Телегиным не будет «Каждый останется при своем», — отметила она.
Фото и видео: Instagram Пелагеи и Ивана Телегина
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