Не судьба: заседание о разводе Пелагеи и Ивана Телегина не состоялось из-за ЧП в суде

В один день столичные суды должны были поставить точки в делах семейных сразу нескольких звездных пар. В итоге Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись и поделили имущество, а Джиган и Оксана Самойлова на заседание суда не явились и остались супругами. Также стало известно, что многодетная мать сама отозвала иск через адвоката, таким образом дав понять, что сохраняет семью.

Официально по-прежнему остались женой и мужем Пелагея и Иван Телегин. Их развод не состоялся, так как в Никулинском суде Москвы произошло ЧП — поступило сообщение о минировании помещения, сообщает «Комсомольская правда».