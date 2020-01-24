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«Вот это да! Великолепная!» Кристина Агилера впечатлила фанатов смелым снимком только в кожаном плаще

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Агилера

Фото: Instagram

Певица показала свою природную красоту.

В последнее время поклонники творчества Кристины Агилеры обсуждают не только ее творческие успехи, но и ее внешность. Певицу не раз обвиняли в том, что она переусердствовала с пластикой и слишком увлекается уколами красоты. А однажды фанаты даже не узнали ее без косметики.

Кристина Агилера теперь дала новый повод для обсуждения. Многократная обладательница премии «Грэмми» снялась в откровенной фотосессии, где позировала только в кожаном плаще на обнаженном теле. Стилисты подобрали для певицы изящные украшения и сделали ей гладкую «мокрую» укладку. Макияжа на лице Агилеры почти не было.

«Есть сила в том, чтобы быть уязвимым», — философски подписала Кристина фотографию.

«Вот это да! Великолепная!», «Мы любим тебя Кристина», «Я влюбился», — последовали восторженные комментарии.

После появления двоих детей фигура Кристины Агилеры изменилась из-за лишних килограммов. После рождения дочери Кристина сделала перерыв в карьере, мало гастролировала и не выпускала альбомы. Но артистка окончательно пришла в форму и доказывает это смелыми и даже откровенными фотосессиями.

А вам нравится, как выглядит Кристина?

Фото и видео: Instagram

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