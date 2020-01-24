«Вот это да! Великолепная!» Кристина Агилера впечатлила фанатов смелым снимком только в кожаном плаще

Кристина Агилера теперь дала новый повод для обсуждения. Многократная обладательница премии «Грэмми» снялась в откровенной фотосессии, где позировала только в кожаном плаще на обнаженном теле. Стилисты подобрали для певицы изящные украшения и сделали ей гладкую «мокрую» укладку. Макияжа на лице Агилеры почти не было.

«Есть сила в том, чтобы быть уязвимым», — философски подписала Кристина фотографию.