38-летнюю Кристину Агилеру не узнали на видео без макияжа: «Что у нее с лицом?»

«Почему она так выглядит?», «Она что-то с собой сделала? Ее не узнать», «Я обожаю ее голос, но, черт возьми, она всегда была такой красавицей, почему сейчас она так отекла?», «Ей 30 с чем-то. а выглядит она на все 50. Ее губы ужасны. Хирург, который это сделал, явно ненавидит ее», «Что случилось с ее лицом? Эй, это так ненатурально», — удивляются одни поклонники.