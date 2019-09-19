38-летнюю Кристину Агилеру не узнали на видео без макияжа: «Что у нее с лицом?»

«Почему она так выглядит?», «Она что-то с собой сделала? Ее не узнать», «Я обожаю ее голос, но, черт возьми, она всегда была такой красавицей, почему сейчас она так отекла?», «Ей 30 с чем-то. а выглядит она на все 50. Ее губы ужасны. Хирург, который это сделал, явно ненавидит ее», «Что случилось с ее лицом? Эй, это так ненатурально», — удивляются одни поклонники.
«Королева», «Она такая милая и забавная», «Обожаю ее без макияжа, кожа выглядит очень свежо», «Восхитительная», «Самая лучшая женщина в мире», — восхищаются другие.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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