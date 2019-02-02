«Сплошные филлеры и ботокс»: поклонники обсуждают изменившееся лицо 38-летней Кристины Агилеры

Видео, которое опубликовала в своем блоге Кристина Агилера, возмутило ее подписчиков. «Я Джинни из бутылки», — продекламировала звезда фразу, с которой все начиналось.

Фанаты с сожалением отметили, что Кристина сильно изменилась, и не в лучшую сторону. «Это скорее свинка в бутылке», «Или ботокс в бутылке», «Что она сделала со своим лицом?», «Что за ужас случился с тобой?», «Сплошные филлеры и ботокс», «Мое лицо болит, когда я смотрю на все эти филлеры. Пожалуйста, остановись», «Она еще молодая, зачем она колет ботокс», «Пожалуйста, перестань, ты ведь красивая от природы», — пишут они.